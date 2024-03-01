Давление США на Турцию по торговле с Россией подрывает энергетическую безопасность

Давление Соединённых Штатов на Турцию по теме торговли с Россией подрывает энергетическую безопасность Анкары. Об этом заявил председатель турецкой партии VATAN («Родина») Догу Перинчек.

«Как известно, российское правительство предоставляет Турции льготные цены и гарантии при продаже энергоносителей», — приводит РИА Новости его слова.

Перинчек добавил, что Турция является важным мостом для доставки российских энергоносителей.

«Подчинение правительства давлению США подрывает доверие соседей Турции, особенно России, от которой зависит наша энергетическая безопасность», — отметил политик.

Также Перинчек сообщил, что в связи с платёжными проблемами с Россией в Турции может начаться нехватка иностранной валюты.