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Райффайзенбанк: США не угрожали ввести санкции из-за работы в России

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Райффайзенбанк опроверг сообщения СМИ об угрозах Министерства финансов США ввести санкции против организации из-за её работы в России.
Райффайзенбанк: США не угрожали ввести санкции из-за работы в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал ORF со ссылкой на заявление банка.

Как передаёт ТАСС, сообщения СМИ, согласно которым со стороны американского Минфина звучали угрозы ввести санкции в отношении Райффайзенбанка, являются неверными.

Уточняется, что Вашингтон не обвинял группу в нарушении санкционного режима.

9 марта издание EUobserver со ссылкой на Минфин Соединённых Штатов писало, что США пригрозили санкциями австрийскому Raiffeisen Bank International за работу в России.

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