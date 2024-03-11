Райффайзенбанк: США не угрожали ввести санкции из-за работы в России
- РИА Новости
Об этом сообщает портал ORF со ссылкой на заявление банка.
Как передаёт ТАСС, сообщения СМИ, согласно которым со стороны американского Минфина звучали угрозы ввести санкции в отношении Райффайзенбанка, являются неверными.
Уточняется, что Вашингтон не обвинял группу в нарушении санкционного режима.
9 марта издание EUobserver со ссылкой на Минфин Соединённых Штатов писало, что США пригрозили санкциями австрийскому Raiffeisen Bank International за работу в России.