«Автомобилист» продлил контракт с тренером Заварухиным

Руководство екатеринбургского «Автомобилиста» продлило контракт с Николаем Заварухиным.

Контракт специалиста продлён ещё на один сезон и окончится 31 мая 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

Заварухин возглавляет тренерский штаб «Автомобилиста» с ноября 2021 года и является самым успешным тренером в истории екатеринбуржцев.

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 в первом раунде подопечные Заварухина взяли верх над действующим на тот момент финалистом Кубка Гагарина — казанским «Ак Барсом», после чего расправились с одной из сильнейших команд Западной конференции — СКА. Обе серии «Автомобилист» выиграл в пяти матчах. В полуфинале екатеринбуржцы уступили обладателю трофея — магнитогорскому «Металлургу» (3-4).

Ранее директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, какие премиальные полагаются хоккеистам команды за выход в полуфинал плей-офф КХЛ.