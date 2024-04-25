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Назван размер премиальных хоккеистам «Автомобилиста» за выход в 1/2 финала Кубка Гагарина

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Директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, какие премиальные полагаются хоккеистам команды за выход в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Назван размер премиальных хоккеистам «Автомобилиста» за выход в 1/2 финала Кубка Гагарина
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Обыграв СКА и «Ак Барс», команда получила в качестве премиальных 75 млн рублей на всех, это регламентная норма», — цитирует Рябкова «Чемпионат».

В первом раунде подопечные Николая Заварухина взяли верх над действующим на тот момент финалистом Кубка Гагарина — казанским «Ак Барсом», после чего расправились с одной из сильнейших команд Западной конференции — СКА. Обе серии «Автомобилист» выиграл в пяти матчах. В полуфинале екатеринбуржцы уступили будущего обладателю трофея — магнитогорскому «Металлургу» (3-4).

Ранее голкипер «Металлурга» Илья Набоков признался, что не расстроится, если не будет выбран на ежегодном драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 

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