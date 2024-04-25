RT в Telegram
Подпишись

Самый ценный игрок КХЛ заявил, что не расстроится, если его не выберут на драфте НХЛ

Короткая ссылка
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков поделился мнением о потенциальном выборе клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) его кандидатуры на процедуре драфта.
Самый ценный игрок КХЛ заявил, что не расстроится, если его не выберут на драфте НХЛ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Интересен ли мне драфт? Выберут — будет здорово. Не выберут — тоже здорово. От меня всё равно ничего не зависит. Поэтому о драфте даже говорить нет смысла», — сказал Набоков «Матч ТВ».

Также голкипер ответил на вопрос о своём росте 184 см: что это, по мнению хоккейной общественности, может сыграть не в его пользу.

«Уже 185 см. Я ещё расту! Не все голкиперы под два метра ростом. Я не считаю, что это главный фактор», — добавил он.

21-летний Набоков получил приз самому ценному игроку Кубка Гагарина в своём первом сезоне в КХЛ и побил рекорд экс-голкипера ЦСКА Ильи Сорокина, который удостаивался аналогичного признания в возрасте 23 лет. 

Ранее сообщалось, что «Металлург» всухую выиграл серию с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить