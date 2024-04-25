Самый ценный игрок КХЛ заявил, что не расстроится, если его не выберут на драфте НХЛ

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков поделился мнением о потенциальном выборе клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) его кандидатуры на процедуре драфта.

«Интересен ли мне драфт? Выберут — будет здорово. Не выберут — тоже здорово. От меня всё равно ничего не зависит. Поэтому о драфте даже говорить нет смысла», — сказал Набоков «Матч ТВ».

Также голкипер ответил на вопрос о своём росте 184 см: что это, по мнению хоккейной общественности, может сыграть не в его пользу.

«Уже 185 см. Я ещё расту! Не все голкиперы под два метра ростом. Я не считаю, что это главный фактор», — добавил он.

21-летний Набоков получил приз самому ценному игроку Кубка Гагарина в своём первом сезоне в КХЛ и побил рекорд экс-голкипера ЦСКА Ильи Сорокина, который удостаивался аналогичного признания в возрасте 23 лет.

Ранее сообщалось, что «Металлург» всухую выиграл серию с «Локомотивом».