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Марочко: пункт базирования диверсантов ВСУ уничтожен в Харьковской области

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по пункту временной дислокации украинской диверсионной группы в Харьковской области.
Марочко: пункт базирования диверсантов ВСУ уничтожен в Харьковской области
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

Марчоко рассказал, что разведка получила информацию о том, что в здании учебного заведения в Чугуевском районе Харьковской области дислоцировалась ДРГ, которая осуществляла подрывную деятельность вдоль границы Белгородской области.

По его словам, ВКС России нанесли удар по этому пункту высокоточным оружием.

«По предварительной информации, кроме личного состава ВСУ, также уничтожены западные инструкторы и наёмники», — сказал он. 

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по общежитию с военнослужащими ВСУ в Харькове.

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