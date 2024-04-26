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Балицкий: под завалами после удара ВСУ по Токмаку может оставаться один человек

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что под завалами после удара Вооружённых сил Украины по городу Токмаку может оставаться один человек.
Балицкий: под завалами после удара ВСУ по Токмаку может оставаться один человек

Ранее стало известно, что четыре мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Токмаку.

По словам Балицкого, в результате атаки полностью разрушены четыре квартиры многоэтажного жилого дома.

Четырёх пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

«Предположительно, под завалами может находиться ещё один человек, на месте продолжают работать спасатели», — говорится в сообщении. 

Об ударе ВСУ по жилому дому в Токмаке ранее сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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