Балицкий: под завалами после удара ВСУ по Токмаку может оставаться один человек
Ранее стало известно, что четыре мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Токмаку.
По словам Балицкого, в результате атаки полностью разрушены четыре квартиры многоэтажного жилого дома.
Четырёх пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.
«Предположительно, под завалами может находиться ещё один человек, на месте продолжают работать спасатели», — говорится в сообщении.
Об ударе ВСУ по жилому дому в Токмаке ранее сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.