Балицкий: под завалами после удара ВСУ по Токмаку может оставаться один человек

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что под завалами после удара Вооружённых сил Украины по городу Токмаку может оставаться один человек.

Ранее стало известно, что четыре мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Токмаку.

По словам Балицкого, в результате атаки полностью разрушены четыре квартиры многоэтажного жилого дома.

Четырёх пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

«Предположительно, под завалами может находиться ещё один человек, на месте продолжают работать спасатели», — говорится в сообщении.

Об ударе ВСУ по жилому дому в Токмаке ранее сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.