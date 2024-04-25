Мельниченко: в Токмаке после удара ВСУ по дому есть погибшие
- РИА Новости
«Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днём попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — написал глава региона в Telegram.
Специалисты из Пензенской области, ведущие в Токмакском районе восстановительные работы, уже оценивают объём новых задач, сказал Мельниченко.
25 апреля ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в городе Токмак Запорожской области.