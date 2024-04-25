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Мельниченко: в Токмаке после удара ВСУ по дому есть погибшие

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В Токмаке, где под удар ВСУ попал жилой дом, кроме раненыхесть и погибшие, сообщил Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области, которая помогает городу.
Мельниченко: в Токмаке после удара ВСУ по дому есть погибшие
  • РИА Новости

«Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днём попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — написал глава региона в Telegram.

Специалисты из Пензенской области, ведущие в Токмакском районе восстановительные работы, уже оценивают объём новых задач, сказал Мельниченко.

25 апреля ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в городе Токмак Запорожской области.

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