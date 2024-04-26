В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов
Об этом ведомство написало в Telegram.
Отмечается, что вода до сих пор не ушла из семи муниципальных образований в 34 населённых пунктах.
«Остаются подтопленными 2106 жилых и 6849 дачных домов», — говорится в сообщении.
Кроме того, подтопленными остаются шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
Ранее стало известно, что жителям Курганской области, дома которых были подтоплены паводком, предоставят дополнительные дни отпуска.