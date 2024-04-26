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В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов

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В Курганской области к настоящему моменту остаются подтопленными более 2,1 тыс. жилых и более 6,8 тыс. дачных домов, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов

Об этом ведомство написало в Telegram.

Отмечается, что вода до сих пор не ушла из семи муниципальных образований в 34 населённых пунктах.

«Остаются подтопленными 2106 жилых и 6849 дачных домов», — говорится в сообщении. 

Кроме того, подтопленными остаются шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.

Ранее стало известно, что жителям Курганской области, дома которых были подтоплены паводком, предоставят дополнительные дни отпуска.

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