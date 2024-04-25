Пострадавшим от паводка жителям Курганской области дадут дополнительный отпуск
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на губернатора Вадима Шумкова.
«Приняли решение на комиссии по ЧС жителям региона, чьи дома подтоплены, внепланово предоставлять один день оплачиваемого отпуска и до пяти дней за свой счёт», — сказал Шумков.
Решение действует для всех бюджетников и госслужащих. Власти также рекомендуют собственникам предприятий ввести аналогичные меры для своих сотрудников.
Ранее Вадим Шумков сообщил, что ущерб, который был нанесён инфраструктурным объектам региона в результате паводка, составил около 1 млрд рублей.