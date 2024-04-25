Пострадавшим от паводка жителям Курганской области дадут дополнительный отпуск

Жителям Курганской области, дома которых были подтоплены паводком, предоставят дополнительные дни отпуска.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на губернатора Вадима Шумкова.

«Приняли решение на комиссии по ЧС жителям региона, чьи дома подтоплены, внепланово предоставлять один день оплачиваемого отпуска и до пяти дней за свой счёт», — сказал Шумков.

Решение действует для всех бюджетников и госслужащих. Власти также рекомендуют собственникам предприятий ввести аналогичные меры для своих сотрудников.

Ранее Вадим Шумков сообщил, что ущерб, который был нанесён инфраструктурным объектам региона в результате паводка, составил около 1 млрд рублей.