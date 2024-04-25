Ущерб от паводка инфраструктуре Курганской области составил около 1 млрд рублей
- РИА Новости
- © Кирилл Зыков
Об этом сообщает ТАСС.
Он рассказал, что по предварительным данным, до 1 млрд рублей составляет ущерб по инфраструктуре. При этом остальное — выплаты гражданам, в том числе на восстановление жилья.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти могут скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков в российских регионах.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.