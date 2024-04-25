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Ущерб от паводка инфраструктуре Курганской области составил около 1 млрд рублей

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что ущерб, который был нанесён инфраструктурным объектам региона в результате паводка, составил около 1 млрд рублей.
Ущерб от паводка инфраструктуре Курганской области составил около 1 млрд рублей
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что по предварительным данным, до 1 млрд рублей составляет ущерб по инфраструктуре. При этом остальное — выплаты гражданам, в том числе на восстановление жилья.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти могут скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков в российских регионах.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.

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