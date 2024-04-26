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Медведева проведёт автограф-сессию перед матчем «Динамо» — «Зенит»

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева проведёт автограф-сессию на «ВТБ Арене».
Медведева проведёт автограф-сессию перед матчем «Динамо» — «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Мероприятие состоится 28 апреля на четвёртом этаже трибуны C перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Зенит» и начнётся в 17:30.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами в YouTube.

Ранее Медведева заявила, что планирует поддерживать российских теннисистов на Олимпийских играх в Париже.

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