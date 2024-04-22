Медведева: буду болеть за наших теннисистов, всё-таки Олимпийские игры — это мечта

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заявила, что планирует поддерживать российских теннисистов на Олимпийских играх в Париже.

«Конечно, я буду смотреть, я буду болеть за наших теннисистов. Всё-таки Олимпийские игры для каждого фигуриста — это мечта. И до конца моих дней ни одни Олимпийские игры не пройдут мимо меня. Но хотелось бы видеть на Олимпиаде не только ребят, которые выступят, но потом поедут на Уимблдон и там будут реальными звездами, но и ребят, для которых это жизненно необходимо», — цитирует Медведеву News.ru.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал планирующих принять участие в парижских Играх теннисистов «командой иноагентов».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Дмитрий Васильев назвал заявление Позднякова о теннисистах слишком жёстким.