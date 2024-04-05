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Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поддержал слова главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.
Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов
  • РИА Новости

«Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае с теннисистами, которые большую часть времени живут за рубежом. Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов», — написал Поздняков в Telegram-канале.

26 марта Винер раскритиковала спортсменов за решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе и заявила: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Игры».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Дарья Касаткина отреагировала на слова Ирины Винер.

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