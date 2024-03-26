Касаткина — о высказывании Винер: «бомж» Дарья передаёт всем привет
- Gettyimages.ru
«Бомж» Дарья передаёт всем привет и желает хорошего дня», — написала теннисистка в соцсетях.
26 марта Винер раскритиковала спортсменов за решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе и заявила: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Игры».
19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о безопасности на Олимпийских играх — 2024 в Париже.