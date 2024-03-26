Макрон — о безопасности на ОИ: нулевого риска в жизни никогда не бывает
- РИА Новости
«Нулевого риска в жизни никогда не бывает», — цитирует Макрона BFMTV.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что МОК сделал заявление о безопасности на Олимпиаде после теракта в «Крокусе».