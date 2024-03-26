Макрон — о безопасности на ОИ: нулевого риска в жизни никогда не бывает

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о безопасности на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Нулевого риска в жизни никогда не бывает», — цитирует Макрона BFMTV.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МОК сделал заявление о безопасности на Олимпиаде после теракта в «Крокусе».