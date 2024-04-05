RT в Telegram
Подпишись

Биатлонист Васильев назвал заявление Позднякова о теннисистах слишком жёстким

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал планирующих принять участие в парижской Олимпиаде теннисистов «командой иноагентов».
Биатлонист Васильев назвал заявление Позднякова о теннисистах слишком жёстким
  • РИА Новости

По словам Васильева, теннисисты — это обособленная группа спортсменов, которая с юных лет тренируется за собственные деньги, а не финансы государства.

«Они как бы вне привычного спортивного поля, поэтому у них своё представление о том, где участвовать. Если они подписывали документы, осуждающие политику России и так далее, то пусть это будет на их совести», — сказал Васильев РИА Новости.

Он отметил, что не знает спортсменов которые прямо и открыто критикуют действия российских властей, а заявления главы ОКР назвал жёсткими.

«Я здесь не совсем согласен с Поздняковым. Не все спортсмены против России. Естественно, они не хотят предавать Россию, но вместе с тем они хотят как-то поучаствовать в Олимпиаде. Хотя я много раз говорил, что против участия российских спортсменов в Олимпиаде, я думаю, что это определение слишком жёсткое и вряд ли подходит теннисистам», — добавил он.

Ранее Даниил Медведев отреагировал на слова главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить