Биатлонист Васильев назвал заявление Позднякова о теннисистах слишком жёстким

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал планирующих принять участие в парижской Олимпиаде теннисистов «командой иноагентов».

По словам Васильева, теннисисты — это обособленная группа спортсменов, которая с юных лет тренируется за собственные деньги, а не финансы государства.

«Они как бы вне привычного спортивного поля, поэтому у них своё представление о том, где участвовать. Если они подписывали документы, осуждающие политику России и так далее, то пусть это будет на их совести», — сказал Васильев РИА Новости.

Он отметил, что не знает спортсменов которые прямо и открыто критикуют действия российских властей, а заявления главы ОКР назвал жёсткими.

«Я здесь не совсем согласен с Поздняковым. Не все спортсмены против России. Естественно, они не хотят предавать Россию, но вместе с тем они хотят как-то поучаствовать в Олимпиаде. Хотя я много раз говорил, что против участия российских спортсменов в Олимпиаде, я думаю, что это определение слишком жёсткое и вряд ли подходит теннисистам», — добавил он.

Ранее Даниил Медведев отреагировал на слова главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.