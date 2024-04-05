Медведев — о словах Винер про россиян-бомжей: я имею право быть несогласным

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на слова главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.

«В жизни каждый человек имеет право на своё мнение — так же, как я имею право быть с ним несогласным. Со своей стороны, повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

26 марта Винер раскритиковала спортсменов за решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе и заявила: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Игры».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Дарья Касаткина отреагировала на слова Ирины Винер.