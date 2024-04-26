Шойгу: министерства обороны России и Киргизии подпишут два соглашения

Министерства обороны России и Киргизии подпишут два соглашения: об информационном обмене и о взаимодействии в области оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Об этом сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу, который находится в Астане. Там он встретился с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым.

Шойгу подчеркнул, что Киргизская Республика является стратегическим партнёром России и её надёжным союзником.

«В условиях текущей военно-политической обстановки сотрудничество между нашими странами является важным фактором сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в регионе в целом», — сказал министр.

Министр обороны России накануне прибыл с рабочим визитом в Астану, где 26 апреля проводится совещание министров обороны стран — участниц ШОС.