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РИА Новости: в США ищут операторов с опытом боевых действий для работы в России

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Операторов, имеющих опыт участия в боевых действиях и готовых к выполнению некоей работы в России, ищет неназванная медиакомпания в США.

Как сообщает РИА Новости, к кандидатам предъявляется ряд требований: они должны уметь пользоваться приборами ночного видения, владеть английским и русским языками и быть способными без труда передвигаться в бронежилете.

Информация о том, где именно предстоит работать будущим сотрудникам, в объявлении не приводится. При этом в вакансии указано, что они будут освещать некие операции в различных районах России. За это им обещают платить $700 и покрывать расходы.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что в тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину.

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