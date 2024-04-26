РИА Новости: в США ищут операторов с опытом боевых действий для работы в России

Операторов, имеющих опыт участия в боевых действиях и готовых к выполнению некоей работы в России, ищет неназванная медиакомпания в США.

Как сообщает РИА Новости, к кандидатам предъявляется ряд требований: они должны уметь пользоваться приборами ночного видения, владеть английским и русским языками и быть способными без труда передвигаться в бронежилете.

Информация о том, где именно предстоит работать будущим сотрудникам, в объявлении не приводится. При этом в вакансии указано, что они будут освещать некие операции в различных районах России. За это им обещают платить $700 и покрывать расходы.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что в тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину.