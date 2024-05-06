«Ничего у наших противников не получилось»: Путин заявил о провале санкционной агрессии Запада против России

В понедельник, 6 мая, президент России Владимир Путин в преддверии церемонии инаугурации провёл заключительную встречу с действующим составом правительства. Глава государства поблагодарил кабинет министров за проделанную в последние несколько лет работу, прежде всего в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса и с санкционной агрессией Запада. Как подчеркнул российский лидер, власти вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. При этом попытки недружественных государств разрушить экономику страны не увенчались успехом и привели к противоположному результату, подчеркнул Путин.

В стремлении задавить экономику России санкциями Западу не удалось добиться намеченных целей, а конечный результат «оказался ровно обратный ожидаемому». Об этом в понедельник, 6 мая, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с членами правительства.

Как напомнил глава государства, в 2022 году, после восьми лет безуспешных попыток мирно урегулировать ситуацию в Донбассе и остановить издевательства над жителями региона, Москве пришлось принять экстраординарные меры для защиты своих людей вооружённым путём. В ответ западные страны развернули против России «экономическую агрессию», отметил Путин.

«То бесконечное число санкций, с которыми мы сталкивались, были направлены на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель: разрушить Россию изнутри, и не только политически, а прежде всего экономически, создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать в стране массовую безработицу, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось», — подчеркнул Путин.

Отметим, что всего сейчас в отношении России действует около 21 тыс. различных санкций (свыше 18 тыс. из них было введено с февраля 2022-го, после начала специальной военной операции). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых, следует из информации специализированной базы данных Castellum.AI.

Рестрикции затронули, в частности, энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальное снижение составило лишь 1,2% и оказалось даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисных 2015-м (2%) и 2009-м (7,8%), говорится в материалах Международного валютного фонда. Более того, по оценке организации, в 2023-м ВВП страны полностью отыграл санкционные потери и прибавил сразу 3,6%.

«В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой «Большой семёрки», — отметил Владимир Путин.

По подсчётам МВФ, в 2023 году глобальный ВВП вырос на 3,2%, тогда как совокупный показатель стран «семёрки» прибавил лишь 1,7%, а государств Европейского союза — только 0,6%. Более того, согласно прогнозу фонда, в 2024-м общая картина останется примерно такой же: экономика всего мира может врасти на 3,2%, России — тоже на 3,2%, G7 — на 1,7%, а ЕС — на 1,1%.

«По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, и набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних, да и будущих задач, для выполнения наших долгосрочных планов развития. И мы знаем, что нам предстоит запускать новые национальные проекты, новые федеральные программы. То, что сделано до сих пор, — это хорошая база для того, чтобы двигаться дальше», — подчеркнул Путин.

РИА Новости

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Помимо успешного сдерживания санкционного давления, российский лидер напомнил о проделанной кабмином работе по борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Так, ещё в начале 2020 года, почти сразу после формирования правительства в его нынешнем составе, руководству страны пришлось мобилизовать все ресурсы в области здравоохранения, социальной сферы, промышленности и экономики в целом для противостояния коронавирусу.

«Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. И, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи, активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов. Укрепляли международные позиции... обеспечили достойный рост доходов граждан, реальной заработной платы... Конечно, наверное, мы могли бы сделать ещё больше. Но в целом то, что сделано, сделано было достойно», — резюмировал президент.

«Работа в интересах России не прекращается»

Прошедшая встреча с главой государства формально стала последней для действующего состава кабинета министров. Уже 7 мая после инаугурации президента правительство по закону должно будет сложить свои полномочия. Члены кабмина при этом получат статус временно исполняющих обязанности и будут оставаться в нём до формирования новой команды.

«Один политический цикл заканчивается. Другой политический цикл начинается. Но работа в интересах России... не прекращается. Я хочу, выражая благодарность за то, что нами было сделано и вами было сделано в предыдущие годы, выразить надежду на то, что мы ещё очень многое сделаем во имя России и её народа», — обратился Путин к кабинету министров.

Опрошенные RT специалисты также положительно оценивают работу нынешнего правительства. По словам директора Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, текущему кабмину досталась наиболее турбулентная ситуация, выход из которой требовал принятия нестандартных решений.

«Причём активно действовал и Центробанк. Их совместные усилия позволили минимизировать потери, связанные с санкциями. Более того, властям удалось улучшить и деловой климат в стране. С помощью регуляторных мер правительство создало благоприятную среду для развития предпринимательства в условиях внешних ограничений. В итоге бизнес смог быстро приспособиться», — пояснил Остапкович.

РИА Новости

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Похожую точку зрения выразил и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его мнению, правительство в целом справилось со своими задачами, поскольку на сегодняшний день экономика вернулась на траекторию устойчивого роста, и одновременно удалось стабилизировать инфляцию вместе с курсом нацвалюты.

«Значимую роль сыграли эффективные действия правительства в плане финансирования ряда отраслей, поддержки предприятий и компаний. Кроме того, важно, что санкционную риторику Запада не поддержали крупные экономики в лице БРИКС, ряда азиатских государств и стран Ближнего Востока. В результате возникли различные пути обхода ограничений и произошла перестройка логистических путей», — рассказал Абрамов.

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Теперь, по его словам, перед руководством страны стоят задачи по структурной трансформации российской экономики. В частности, власти должны сделать больший акцент на развитии импортозамещения, отчётливые контуры которого уже появились, отметил эксперт.

«У нас не встала ни одна отрасль экономики из-за отсутствия зарубежных комплектующих и материалов. Однако процесс перестройки ещё не закончился, и для некоторых отраслей иностранные комплектующие всё ещё важны, и здесь нужно проводить длительную работу. Российские компании должны встроиться в глобальные цепочки стоимости, уметь конкурировать на новых мировых рынках, а это вопрос не одного года», — добавил Абрамов.

Как полагает Георгий Остапкович, наряду с импортозамещением власти должны сосредоточиться на повышении производительности труда и переносе ресурсов из неэффективных предприятий в эффективные. Прежде всего это необходимо для создания собственной высокотехнологичной продукции, считает экономист.

«Это долгий и дорогостоящий процесс, и здесь должна работать экономика знаний. Нужно подготовить и выучить новых специалистов, активно вкладываться в науку и здравоохранение. Многие проходили похожий путь, но делали инновационною перестройку с помощью зарубежного опыта и открытия экономики. Поэтому нам нужно работать с дружественными нам странами. Сам процесс займёт не менее четырёх-пяти лет. За это время нужно подготовить людей, а также выстроить технологическую и промышленную базу», — заключил Остапкович.