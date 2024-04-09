Американские ЧВК вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды ВСУ.

Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Американские ЧВК... начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные запеленговали группу англоговорящих диверсантов в селе Синьковка под Купянском, по ним нанесли удар из гаубицы, после чего в радиоэфире противника появились призывы о помощи и эвакуации.