Марочко: под Купянском выявили и уничтожили группу англоговорящих диверсантов
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Синьковка разведорганами ВС России была запеленгована группа диверсантов, общающаяся между собой на английском языке», — рассказал он РИА Новости.
Военные провели более детальную разведку и выявили точное местоположение противника.
«После удара в радиоэфире были призывы о помощи и эвакуации. Также стало известно, что из группы в 12 человек остались в живых пять боевиков, среди них двое были тяжело ранены», — сообщил собеседник.
4 апреля Министерство обороны заявило, что российские войска поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Мерефы Харьковской области.