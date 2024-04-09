Марочко: под Купянском выявили и уничтожили группу англоговорящих диверсантов

Российские военные запеленговали группу англоговорящих диверсантов в селе Синьковка под Купянском, по ним нанесли удар из гаубицы, после чего в радиоэфире противника появились призывы о помощи и эвакуации, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

РИА Новости

«В районе населённого пункта Синьковка разведорганами ВС России была запеленгована группа диверсантов, общающаяся между собой на английском языке», — рассказал он РИА Новости. Военные провели более детальную разведку и выявили точное местоположение противника. «После удара в радиоэфире были призывы о помощи и эвакуации. Также стало известно, что из группы в 12 человек остались в живых пять боевиков, среди них двое были тяжело ранены», — сообщил собеседник. 4 апреля Министерство обороны заявило, что российские войска поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Мерефы Харьковской области.