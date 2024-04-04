ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников под Харьковом

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Мерефы Харьковской области.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах», — указало министерство.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинское посольство в Душанбе занимается вербовкой наёмников для участия в боях против российской армии.