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ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников под Харьковом

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В Минобороны России заявили, что российские войска поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Мерефы Харьковской области.
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников под Харьковом
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах», — указало министерство.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинское посольство в Душанбе занимается вербовкой наёмников для участия в боях против российской армии.

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