ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников под Харьковом
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах», — указало министерство.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинское посольство в Душанбе занимается вербовкой наёмников для участия в боях против российской армии.