Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменили. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Режим предупреждения о ракетной опасности ввели в регионе в 04:11 мск. Сигнал отменили спустя 11 минут.
Ранее ракетную опасность объявляли в городе Валуйки Белгородской области. Сигнал действовал в течение трёх минут.
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