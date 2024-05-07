Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменили. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Режим предупреждения о ракетной опасности ввели в регионе в 04:11 мск. Сигнал отменили спустя 11 минут. Ранее ракетную опасность объявляли в городе Валуйки Белгородской области. Сигнал действовал в течение трёх минут.