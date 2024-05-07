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В Вихоревке Иркутской области из-за пожаров жилья лишились почти 50 человек

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Масштабные пожары в городе Вихоревке Иркутской области оставили без жилья почти 50 человек. Об этом сообщил в личном Telegram-канале мэр Братского района Александр Дубровин.

По его словам, в частном секторе Вихоревки огонь уничтожил 13 жилых домов, из-за чего без крыши над головой остались 46 человек.

«Развёрнутый в спортивном комплексе «Таёжный» пункт временного размещения пострадавших эту ночь пустовал. Люди, проживающие в сгоревших домах, временно разместились у родственников и друзей», — отметил Дубровин.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате пожаров в Иркутской области увеличилось до двух.

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