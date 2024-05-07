В Вихоревке Иркутской области из-за пожаров жилья лишились почти 50 человек
По его словам, в частном секторе Вихоревки огонь уничтожил 13 жилых домов, из-за чего без крыши над головой остались 46 человек.
«Развёрнутый в спортивном комплексе «Таёжный» пункт временного размещения пострадавших эту ночь пустовал. Люди, проживающие в сгоревших домах, временно разместились у родственников и друзей», — отметил Дубровин.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате пожаров в Иркутской области увеличилось до двух.