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NASA: запуск первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner к МКС отложен

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Запуск первого пилотируемого корабля корпорации Boeing, получившего название CST-100 Starliner, к МКС отложен.

Как сообщает ТАСС, об этом стало известно во время трансляции, которая велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Соответствующее решение было принято ввиду проблем, выявленных в работе клапана ракеты-носителя Atlas V, произведённой компанией United Launch Alliance.

Ранее сообщалось, что NASA планирует провести первый пилотируемый полёт корабля Starliner не раньше 21 июля.

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