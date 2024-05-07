NASA: запуск первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner к МКС отложен
Как сообщает ТАСС, об этом стало известно во время трансляции, которая велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Соответствующее решение было принято ввиду проблем, выявленных в работе клапана ракеты-носителя Atlas V, произведённой компанией United Launch Alliance.
Ранее сообщалось, что NASA планирует провести первый пилотируемый полёт корабля Starliner не раньше 21 июля.