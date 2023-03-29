NASA планирует провести первый пилотируемый полёт корабля Starliner не раньше 21 июля

NASA проведёт первый пилотируемый полёт космического корабля Starliner (Boeing) не ранее 21 июля, сообщил представитель пилотируемой программы аэрокосмического агентства Стив Стич.

«Оптимальная возможность по срокам полёта — не раньше 21 июля», — сказал он во время брифинга.

Как сам пилотируемый корабль, так и ракета-носитель находятся «в хорошей форме», однако для завершения подготовки и сертификации к полёту ещё требуется время, отметил он.

«Большая часть подготовки будет завершена в апреле, но остаётся один аспект, который будет доработан в мае — это касается процесса сертификации системы парашютов», — цитирует Стича РИА Новости.

Предстоящий полёт крайне важен для NASA, подчеркнул он.

21 мая прошлого года корабль Starliner в автономном режиме пристыковался к Международной космической станции спустя сутки после старта.

26 мая космический корабль приземлился в американском штате Нью-Мексико при помощи трёх парашютов. Тогда он доставил на Землю около 270 кг полезных грузов.