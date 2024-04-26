ТАСС: в деле замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты

Следствие проверяет причастность замминистра обороны Тимура Иванова, который подозревается в получении взятки, к возможным другим должностным преступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе следствия будет проверяться причастность Иванова к другим возможным противоправным деяниям, повлёкшим ущерб. Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты», — сказали агентству.

25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Тимур Иванов. Речь идёт об Александре Фомине, который, по данным следствия, оказал Иванову и второму фигуранту дела Сергею Бородину услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом зданий.