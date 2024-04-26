Синоптик Вильфанд рассказал о состоянии уровня рек в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о состоянии уровня рек в некоторых регионах страны.

«Отметка опасного явления превышена на реке Обь в ряде районов. У города Колпашево, это Томская область. В Тюменской области, на реке Ишим. На Тоболе (уровень реки. — RT) тоже был выше опасной отметки... В Курганской области у города Курган превышение отметки опасного явления сохранится до 2 мая», — сказал специалист.

В то же время, по его словам, у Оренбурга уровень понизился.

«То есть уровень подтопления прекратился, но всё равно очень медленно будет вода уходить. Везде постепенное понижение — и на Тоболе, и на Урале... Но в целом график половодья будет длиться до второй половины июня», — заключил Вильфанд.

Ранее в самарском Гидрометцентре подтвердили снижение уровня реки Урал.