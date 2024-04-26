Посольства Украины выполняют функции центров вербовки наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Об этом РИА Новости рассказал бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

«С начала российской специальной военной операции украинские посольства выполняли функции вербовочных центров», — заявил он, добавив, что первые оказавшиеся на Украине волонтёры также начали заниматься вербовкой посредством социальных сетей.

Ранее Чинкуини рассказал, что военным из Франции обещают хорошие деньги за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.