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РИА Новости: посольства Украины работают как центры вербовки наёмников

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Посольства Украины выполняют функции центров вербовки наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Об этом РИА Новости рассказал бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

«С начала российской специальной военной операции украинские посольства выполняли функции вербовочных центров», — заявил он, добавив, что первые оказавшиеся на Украине волонтёры также начали заниматься вербовкой посредством социальных сетей.

Ранее Чинкуини рассказал, что военным из Франции обещают хорошие деньги за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

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