РИА Новости: посольства Украины работают как центры вербовки наёмников
Об этом РИА Новости рассказал бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.
«С начала российской специальной военной операции украинские посольства выполняли функции вербовочных центров», — заявил он, добавив, что первые оказавшиеся на Украине волонтёры также начали заниматься вербовкой посредством социальных сетей.
Ранее Чинкуини рассказал, что военным из Франции обещают хорошие деньги за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.