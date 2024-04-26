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РИА Новости: военным из Франции обещают хорошие деньги на Украине

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Военнослужащим из Франции обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.

Об этом РИА Новости рассказал бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

Он со ссылкой на источники отметил, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании. Помимо этого, военным обещали доход, значительно превышающий их обычный заработок.

Ранее Чинкуини рассказал, что с начала СВО на стороне ВСУ воевали не менее 75 наёмников из Франции.

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