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РИА Новости: не менее 75 наёмников из Франции воевали в ВСУ с начала СВО

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Группа французских наёмников численностью не менее 75 человек воевала на стороне Вооружённых сил Украины с начала СВО.

Об этом РИА Новости сообщил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мною список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», — отметил собеседник агентства, добавив, что среди них — двое мужчин, которых французские власти называют «волонтёрами».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.

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