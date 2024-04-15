Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.

Как он рассказал РИА Новости со ссылкой на коллег, удар российских войск пришёлся на расположение, где находились артиллеристы ВСУ и, вероятно, французы, занимавшиеся доставкой САУ CAESAR «в помощь бандеровцам».

Он также отметил, что в городе масса военных и у местных активно проверяют на улицах документы и смартфоны.

Ранее сообщалось, что бронегруппа десантников из Тулы ликвидировала подразделение украинских военных. Это позволило российской штурмовой группе захватить опорный пункт ВСУ.