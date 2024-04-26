Ван И: ситуация в Тайваньском проливе стабильна, но там есть серьёзные вызовы
Интервью с министром опубликовало катарское издание Peninsula.
«Наибольшие проблемы связаны с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с вмешательством внешних сил», — сказал Ван И, слова которого приводит китайский МИД.
Министр уверен, что для мира в Тайваньском проливе нужно решительно выступить против «независимости Тайваня».
24 апреля Госсовет КНР потребовал от США прекратить вооружать Тайвань.