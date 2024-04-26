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Ван И: ситуация в Тайваньском проливе стабильна, но там есть серьёзные вызовы

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Китай расценивает ситуацию в Тайваньском проливе как стабильную, хотя там есть серьёзные вызовы, сообщил китайский министр иностранных дел Ван И.

Интервью с министром опубликовало катарское издание Peninsula.

«Наибольшие проблемы связаны с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с вмешательством внешних сил», — сказал Ван И, слова которого приводит китайский МИД.

Министр уверен, что для мира в Тайваньском проливе нужно решительно выступить против «независимости Тайваня».

24 апреля Госсовет КНР потребовал от США прекратить вооружать Тайвань.

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