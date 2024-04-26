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Американский тренер: разочарован тренировками с командой Хабиба Нурмагомедова

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Луис Тэйлор, тренер американского бойца UFC Белала Мухаммада, рассказал о тренировках своего подопечного с командой бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.
Американский тренер: разочарован тренировками с командой Хабиба Нурмагомедова
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Alonso

«Дело в том, что эти ребята очень простые. Мы были крайне разочарованы, потому что Белал — креативный парень. Не то, чтобы они неоригинальные. Нет, они все разные, но у них у всех простые понятия о борьбе», — заявил Тэйлор Money Loyalty Legacy.

Мухаммад готовился в команде россиянина к нескольким последним поединкам под эгидой UFC. На счету Белала 26 боёв в смешанных единоборствах, из которых 23 победы.

В своём последнем бою в октябре 2020 года Хабиб удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи. После этого российский боец завершил спортивную карьеру.

Ранее бывший боец лиги Hadrcore Ибрагим (Никархо) Исламов стал участником ДТП в Санкт-Петербурге.

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