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Захарова: слова Пелоси о Путине и протестах в США оскорбительны для американцев

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Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что Владимир Путин «заинтересован» в действиях палестинских протестующих в США.
Захарова: слова Пелоси о Путине и протестах в США оскорбительны для американцев
  • AP
  • © Andy Kropa/Invision

«Нэнси Пелоси заявила, что за палестинскими протестующими в США стоит Путин. Это невозможно расценить иначе, чем оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии», — сказала дипломат.

Пелоси ранее в интервью выразила мнение, что протесты против Джо Байдена из-за ситуации в секторе Газа якобы могут быть связаны с Россией. По её словам, Путин «заинтересован» в победе другого кандидата на выборах президента США.

15 апреля пропалестинские протестующие перекрыли дороги к чикагскому аэропорту О'Хара в час пик. Также противники военной операции Израиля в секторе Газа разлили красную жидкость на дорогу, по которой домой из церкви возвращался президент США.

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