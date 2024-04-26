Захарова: слова Пелоси о Путине и протестах в США оскорбительны для американцев
- AP
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«Нэнси Пелоси заявила, что за палестинскими протестующими в США стоит Путин. Это невозможно расценить иначе, чем оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии», — сказала дипломат.
Пелоси ранее в интервью выразила мнение, что протесты против Джо Байдена из-за ситуации в секторе Газа якобы могут быть связаны с Россией. По её словам, Путин «заинтересован» в победе другого кандидата на выборах президента США.
15 апреля пропалестинские протестующие перекрыли дороги к чикагскому аэропорту О'Хара в час пик. Также противники военной операции Израиля в секторе Газа разлили красную жидкость на дорогу, по которой домой из церкви возвращался президент США.