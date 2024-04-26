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Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах на следующей неделе

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Грузинские парламентарии продолжат обсуждение закона об иноагентах на комитетском слушании, после чего инициативу вынесут на голосование на пленарном заседании, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах на следующей неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

«На следующей неделе будут обсуждения как на комитетском уровне, так и на сессии», — сказал Папуашвили журналистам, его цитирует ТАСС.

24 апреля несколько сотен человек снова собрались на акцию протеста у парламента Грузии против принятия закона об иноагентах.

25 апреля в Тбилиси резко отреагировали на критику со стороны Европарламента в связи с законопроектом. Так, генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе назвал резолюцию ЕП позорной макулатурой.

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