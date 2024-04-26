Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах на следующей неделе
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«На следующей неделе будут обсуждения как на комитетском уровне, так и на сессии», — сказал Папуашвили журналистам, его цитирует ТАСС.
24 апреля несколько сотен человек снова собрались на акцию протеста у парламента Грузии против принятия закона об иноагентах.
25 апреля в Тбилиси резко отреагировали на критику со стороны Европарламента в связи с законопроектом. Так, генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе назвал резолюцию ЕП позорной макулатурой.