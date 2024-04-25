В Тбилиси назвали позорной макулатурой резолюцию Европарламента о Грузии

В правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» назвали позорной макулатурой резолюцию Европарламента, которая критикует политику грузинских властей и призывает к санкциям против них.

С острой критикой в адрес европейских парламентариев выступил на брифинге генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Как отмечает ТАСС, Европарламент ранее призвал Евросоюз ввести санкции против основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили, освободить экс-президента Михаила Саакашвили и не начинать переговоры о членстве республики в ЕС до отзыва законопроекта об иноагентах. Также европейские депутаты потребовали от Тбилиси отказаться от идеи запрета пропаганды ЛГБТ*.

«Сегодня Европарламент принял очередную позорную резолюцию. Те депутаты, которые поддержали эту макулатуру, ещё раз нанесли тяжёлое оскорбление европейской интеграции и европейской идее, которая основана на свободе, равенстве, прозрачности и правде. Ртами погрязших с ног до головы в лоббизме депутатов сказали грузинскому народу, что мы должны освободить Михаила Саакашвили — криминала, который создал в нашей стране порочную систему пыток, убийств, рэкета бизнеса, подавления людей и изнасилования», — заявил Каладзе.

17 апреля грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.

Также «Грузинская мечта» инициирует поправки в конституцию о запрете в стране ЛГБТ-пропаганды, однополых браков и смены пола.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.