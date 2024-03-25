Власти Грузии намерены инициировать запрет пропаганды ЛГБТ и смены пола

Правящая в Грузии «Грузинская мечта» инициирует поправки в конституцию о запрете в стране ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола.

Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе рассказал журналистам, что обязанность властей, с одной стороны, — защищать все конституционные права и свободу любого человека, какого бы нетрадиционного и иного образа жизни он ни придерживался.

«С другой стороны, мы должны защитить семейные ценности и наши будущие поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды… Мы решили инициировать конституционные поправки, в которых будут чётко прописаны гарантии семейных ценностей и защита несовершеннолетних, после чего в ближайшее время мы также инициируем более конкретные изменения в законах», — сказал Мдинарадзе, слова которого приводит РИА Новости.

Так, согласно новым инициативам, если ЛГБТ-шествия будут служить пропаганде, они будут запрещены. Также новый закон предусмотрит запрет на кампании, направленные на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки несовершеннолетнего однополой парой или лицом негетеросексуального характера. Кроме того, будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола.

Агентство напоминает, что для принятия поправок в конституцию нужно 100 голосов парламентариев, у парламентского большинства насчитывается 84 места.

В декабре RT сообщал, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует «помочь» грузинским властям защитить права и «улучшить жизнь» уязвимых групп населения, в том числе представителей ЛГБТКИ+-сообщества. На этот проект ведомство готово потратить до $8 млн.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.