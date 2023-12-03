США намерены «улучшить жизнь» ЛГБТКИ+-сообщества и других уязвимых групп в Грузии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует «помочь» грузинским властям защитить права и «улучшить жизнь» уязвимых групп населения, в том числе представителей ЛГБТКИ+-сообщества*. На этот проект ведомство готово потратить до $8 млн. С документом ознакомился RT.

Для реализации проекта в Грузии Агентство США по международному развитию намерено заключить с заинтересованной организацией контракт на пять лет на сумму до $8 млн.

«Цель программы USAID «Защита и инклюзивность» — оказать техническую помощь правительству Грузии и негосударственным организациям в наращивании технического потенциала для продвижения политических стратегий на национальном и муниципальном уровнях и повышения качества предоставления государственных услуг для того, чтобы улучшить жизнь и лучше защитить права уязвимых групп населения», — говорится в описании.

Как пояснили в агентстве, к таким группам относятся люди с ограниченными возможностями, жертвы гендерного насилия, уязвимые дети и сообщество ЛГБТКИ+.

Проект предполагает в том числе повышение осведомлённости и поддержки со стороны общественности «для защиты уязвимых групп и их экономической, социальной и политической жизни».

«Исполнитель должен работать над преодолением негативных стереотипов в отношении людей с ограниченными возможностями, ЛГБТКИ+-сообщества, а также в том, что касается гендера», — отметили в USAID.

По словам политолога Юрия Светова, подобные проекты, как правило, направлены на продвижение нетрадиционных западных ценностей.

«Соединённые Штаты всегда этим занимаются. Это агентство — орудие влияния. Предоставляя средства на все эти вещи, они жёстко ставят условия, что «деньги мы вам даём, но они должны расходоваться строго на те нужды, которые определяют США», — прокомментировал он в разговоре с RT.

Ранее Вашингтон планировал содействовать властям Грузии в «повышении честности» избирательных процессов, в частности парламентских и президентских выборов в 2024 году.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.