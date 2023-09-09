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USAID планирует выделить дополнительные $3,1 млн на поддержку проектов в Грузии

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Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Агентство США по международному развитию намерено провести переговоры о повышении потолка финансирования в рамках программы «поддержки» местного самоуправления в Грузии. В USAID отмечают, что это создаст больше стимулов для реализации «важных реформ». С документом ознакомился RT.
USAID планирует выделить дополнительные $3,1 млн на поддержку проектов в Грузии
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  • © NatanaelGinting

Представительство USAID в Грузии планирует обсудить повышение стоимости контракта с компанией Tetra Tech ARD в рамках своей программы в области местного самоуправления.

«Рост объёма финансирования позволит исполнителю увеличить количество и масштаб проектов, которые будут реализованы через Фонд стимулирования, и таким образом создать больше стимулов для местных органов власти партнёров в целях реализации важных реформ в области государственного управления и предоставления услуг», — говорится в тексте документа.

Оценочная стоимость отдельных проектов будет варьироваться, однако общая сумма дополнительного финансирования составит $3,1 млн.

Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с RT пояснил, что западных специалистов смущает курс Грузии, нацеленный на реализацию собственных национальных интересов.

«Эти деньги направлены на усиление организаций, которые поддерживают президента Грузии, чтобы ещё более дестабилизировать обстановку. Правительство Грузии всё крепче берёт власть в свои руки и не даёт «западным ценностям» развиваться на территории своей страны», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Грузия занимает более адекватную позицию по отношению к России, не поддерживает санкции, налаживает торговлю. Вместе с этим на днях парламент страны заявил о сборе подписей для начала импичмента президента Саломе Зурабишвили. 

Ранее в Центре европейских реформ призвали ослабить российское влияние в Грузии и Молдавии.

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