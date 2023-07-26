США поддержат финансами «демократические процессы» в Армении
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В описании грантового конкурса с которым ознакомился RT, отмечается, что программа «Гражданское общество в действии» в Армении будет осуществляться компанией Counterpart International в сотрудничестве с Фондом устойчивого развития «Урбан» при финансовой поддержке USAID.
В качестве грантополучателей рассматриваются организации, представляющие армянские общины и готовые «устанавливать диалог с местными властями» и активно участвовать «в выявлении проблем сообщества», присутствовать на заседаниях общественного совета и публичных слушаниях, налаживать контакты с женскими сообществами, молодёжью и маргинализированными группами населения».
Районами реализации проектов указываются пять марзов (областей) Армении: Арарат, Армавир, Котайк, Арагацотн и Гегаркуник.
В каждом регионе будет отобрано по два проекта НКО, которые профинансируют на сумму от 2 млн до 2,5 млн армянских драмов (по текущему курсу приблизительно от 460 до 580 тыс. рублей).
В разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркнул, что американские НКО под видом финансирования постараются усилить своё влияние на Ереван — традиционный алгоритм действий Вашингтона на постсоветском пространстве. Однако применяют его американцы с переменным успехом, отмечает политолог.
«Речь, конечно, идёт о попытках формирования подконтрольного американцам гражданского общества в Закавказье. Но недавние события в той же Грузии показали, что процесс не всегда проходит гладко. Если Россия будет закрывать на эти процессы глаза, то Армения в перспективе тоже может превратиться в недружественное государство», — заявил политолог.
Как сообщал RT, США ранее профинансировали в Армении проекты по «развитию» STEM-образования и «совершенствованию предпринимательских навыков» населения.
Агентство США по международному развитию также выделяло средства на «помощь» властям Армении в выстраивании «стратегических коммуникаций».