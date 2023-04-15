США выделят до $350 тысяч на «образовательные инициативы» для молодёжи Армении

Соединённые Штаты выделят до $350 тыс. на реализацию двух проектов в Армении. Один из них направлен на «развитие» STEM-образования в стране (образование в области естественных наук, технологий, инженерии и математики), другой — на «совершенствование предпринимательских навыков» населения. Как уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT, привлечённые к инициативам подрядчики будут работать с преподавателями и молодёжью.

По словам американских специалистов, проект по развитию STEM-образования подразумевает обеспечение доступа армянских педагогов к западным учебным материалам, методикам преподавания и «расширение возможностей» местной молодёжи в том, что касается получения высшего образования и построения карьеры в области STEM.

В свою очередь, проект по развитию предпринимательских навыков у молодых людей и девушек из Армении среди прочего предполагает «укрепление» экономической устойчивости республики путём «развития предпринимательского мышления и навыков» среди слушателей, в первую очередь, среди выходцев из сельской местности.

На реализацию обеих инициатив будущие подрядчики получат от США до $350 тыс. В перечень направлений привлечённых к работе специалистов войдёт в том числе создание необходимых методических материалов на армянском языке, проведение различных мероприятий.

Подать заявку на получение финансирования могут американские или армянские некоммерческие и неправительственные организации, образовательные учреждения.

Как объяснили американские специалисты, реализуя подобные программы за рубежом, Соединённые Штаты «продвигают свои интересы», якобы помогая иностранным государствам — в данном случае, Армении — добиться успеха в качестве «процветающей и демократической страны».

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует «помочь» властям Армении доносить информацию до граждан, в частности о реформах в стране.

По мнению экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.