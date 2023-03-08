США профинансируют укрепление связей выпускников американских программ обмена из Армении

В Соединённых Штатах заявили о планах выделить до $250 тыс. на инициативу, которая будет направлена на укрепление связей между выпускниками программ обмена из Армении, спонсируемых американским правительством. Как уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT, одна из целей новой инициативы заключается в намерении Вашингтона «продвигать демократию» в закавказской республике.

«Цель данной программы — активизировать и усилить в Армении сеть выпускников (образовательных программ. — RT) правительства США посредством укрепления чувства общности и связанности как внутри самой этой группы, так и в отношениях с посольством США, и поддержки усилий данного сообщества, направленных на содействие продвижению демократии, гражданскому воспитанию, расширению прав и возможностей молодёжи и экономическому развитию в Армении», — говорится в тексте.

Как отмечается в документе, различные программы обмена, финансируемые Соединёнными Штатами, за последние десятилетия укрепили двусторонние отношения, а благодаря им в Армении появилась сеть, состоящая более чем из 5 тыс. выпускников, которые в настоящее время работают в неправительственных организациях, государственном и частном секторе республики.

Специалисты из США подчёркивают, что подобные инициативы помогают молодым людям, активистам, представителям госсектора, СМИ и прочим категориям граждан «развить профессиональные навыки» и больше узнать об американской культуре и ценностях.

Как уточняется, в ходе работы над проектом получателям финансирования среди прочего предложат заняться организацией конференций для выпускников американских программ обмена (с фокусом на молодёжь), проведением торжественных мероприятий с акцентом на «ценность» таких программ и созданием Фонда малых грантов для работы с выпускниками образовательных инициатив.

Бюджет, который США готовы выделить на деятельность будущих подрядчиков, не должен превышать $250 тыс.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты намерены направить $150 тыс. на инициативу, которая «укрепит потенциал» выпускников американских программ обмена из Молдавии, расширит их участие в мероприятиях Госдепартамента, а также поможет им поделиться своими знаниями с заинтересованными сторонами «на благо граждан» республики.

По мнению экспертов, подобные инициативы стран Запада предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.