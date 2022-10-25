США намерены выделить до $25 млн на проект по укреплению экономики Армении

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новую программу по поддержке экономики Армении. Её бюджет может составить до $25 млн. Ведомство объявило о поиске специалистов, которые возьмутся за реализацию проекта. С заявкой ознакомился RT.

«Проект USAID «Экономическая основа для устойчивой Армении» укрепит экономическую безопасность Армении, а также её способность извлекать выгоду в периоды экономического роста и справляться с периодами экономического спада», — говорится в описании.

Программа запланирована на пять лет. В это время подрядчикам предстоит сотрудничать с госорганами республики, в том числе с Министерством экономики и Министерством высокотехнологической промышленности, а также с представителями частного сектора. На реализацию проекта предполагается выделить до $25 млн.

Как отметили в USAID, в последние годы Армения столкнулась с несколькими кризисами, включая пандемию коронавируса. После относительно мощного экономического роста в 2021 году «новейшим потрясением» для экономики страны стали западные санкции против России, подчеркнули в агентстве.

«Этот проект будет сфокусирован на основных причинах экономической уязвимости и укрепит экономическую устойчивость Армении именно перед такими вызовами», — говорится в документе.

Американские специалисты также считают, что другие потрясения, такие как конфликт на Украине, могут привести к возникновению новых трудностей. В связи с этим одна из задач программы заключается в предоставлении помощи армянскому правительству и частному сектору для преодоления этих потрясений.

Ранее стало известно о планах USAID заняться «укреплением целостности информационного пространства» в Армении.

Американское агентство осуществляет свою деятельность сразу в нескольких странах постсоветского пространства. Программы USAID охватывают экономическую, политическую, культурную сферы. По мнению экспертов, эта работа является «мягкой силой», цель которой — воздействие на ситуацию в той или иной стране.