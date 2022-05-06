Американист Рогулёв назвал «мягкой силой» деятельность USAID

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что США увеличат бюджет программы по «поддержке» правовых реформ в Узбекистане.

Как считают в Агентстве США по международному развитию (USAID), таким образом будет оказана «поддержка» узбекским правовым учреждениям, которые работают в том числе с вернувшимися из России трудовыми мигрантами.

«Агентство международного развития этим и занимается. Это называется «мягкой силой». Это работа с различными слоями населения, с молодёжью, с политиками, в данном случае — с вернувшимися трудовыми мигрантами… Это довольно разветвлённая система программ, цель которой — воздействие на ситуацию в той или иной стране путём участия в различных программах», — рассказал эксперт.

Он отметил, что «запрошенные агентством средства могут быть использованы и на другие цели».

«Они сами не будут тратить эти деньги, а будут передавать их другим организациям, американским НКО, которые и будут этим заниматься», — добавил Рогулёв.

Ранее стало известно, что США увеличат бюджет программы по «поддержке» правовых реформ в Узбекистане.

Предполагалось, что проект завершится в августе 2023 года, однако в USAID предложили продлить его до конца ноября 2024 года.

Американское агентство запросило на программу дополнительные $3 млн. Так, её общий бюджет составит почти $19 млн.