США увеличат бюджет программы по «поддержке» правовых реформ в Узбекистане

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует расширить бюджет Программы судебно-правовой реформы в Узбекистане и продлить её действие. Как считают в ведомстве, таким образом будет оказана «поддержка» узбекским правовым учреждениям, которые работают в том числе с вернувшимися из России трудовыми мигрантами. С документом ознакомился RT.

Американское агентство запросило на программу дополнительные $3 млн. Так, её общий бюджет составит почти $19 млн.

Предполагалось, что проект завершится в августе 2023 года, однако в USAID предложили продлить его до конца ноября 2024 года.

Как пояснили в ведомстве, это обеспечит дополнительную поддержку негосударственным организациям (НГО) и школам права Узбекистана, а также узбекским учреждениям в областях правовой помощи, предоставления приюта и оказания связанных услуг уязвимым группам населения, включая трудовых мигрантов, возвращающихся из России в связи с ситуацией на Украине и «негативными социальными и экономическими» последствиями санкций.

В агентстве также считают, что программа расширит возможности адвокатов, судей и других работников судебной системы эффективно принимать решения по урегулированию споров, касающихся семей возвращающихся из России мигрантов.

Программа нацелена на создание инструментов взаимодействия USAID с властями Узбекистана, отметили в агентстве.

«Целью судебной реформы в Узбекистане будет создание механизма, посредством которого USAID сможет реагировать на срочные, высокоприоритетные запросы властей Узбекистана о технической поддержке и использовать эти запросы как возможность для возобновления и выстраивания рабочих отношений с Министерством юстиции и другими ключевыми учреждениями», — говорится в документе.

Ранее стало известно о планах Вашингтона выделить средства на «укрепление культурных связей» с Узбекистаном.