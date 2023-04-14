США намерены обучить власти Армении стратегическим коммуникациям

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует «помочь» властям Армении доносить информацию до граждан, в частности о реформах в стране. RT ознакомился с предварительным описанием проекта американского ведомства.

«Миссия Агентства США по международному развитию в Армении разрабатывает действия с предварительным названием «Деятельность по поддержке стратегических коммуникаций», цель которых — обеспечить власти Армении эффективными системами, потенциалом и практикой стратегических коммуникаций», — говорится в документе.

Как пояснили в USAID, на эту инициативу может быть выделено от $15 до $20 млн.

Американские специалисты напомнили, что после смены власти в 2018 году Ереван приступил к ряду реформ. При этом, по их словам, армянское правительство столкнулось со значительными трудностями в вопросах информирования об этих реформах и достигнутом прогрессе.

Причиной тому является среди прочего отсутствие механизмов коммуникации, дезинформационные кампании, низкий уровень медиаграмотности, считают в USAID.

«Отсутствие скоординированного, основанного на данных, проактивного и интерактивного информирования общественности подрывает доверие к правительству и его способности продвигать программу реформ и противостоять внутренним и внешним злонамеренным влияниям», — отметили в ведомстве.

Агентство обратилось к заинтересованным организациям с просьбой предоставить комментарии и рекомендации для разработки проекта.

В прошлом году в USAID сообщили о планах запустить программу по поддержке экономики Армении, бюджет которой составит $25 млн.