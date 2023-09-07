В парламенте Грузии собрали 80 подписей для начала импичмента Зурабишвили

Для запуска процесса импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили собрано 80 подписей, заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

«Президент два дня демонстративно нарушала Конституцию, и это не оставило другого выхода, кроме импичмента. Большинство едино в этом вопросе. Теперь нам нужно нотариально заверить, кто представит «Грузинскую мечту» в Конституционном суде. После этого процессуальная комиссия определит подлинность подписей и иск будет подан в суд», — сказал он. Его слова приводит Sputnik Грузия.

1 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента действующего президента из-за её визита в Европу вопреки отказу кабмина.

Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили нарушает Конституцию страны, потому что без согласия властей совершает поездки в Европу.