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В парламенте Грузии собрали 80 подписей для начала импичмента Зурабишвили

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Для запуска процесса импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили собрано 80 подписей, заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.
В парламенте Грузии собрали 80 подписей для начала импичмента Зурабишвили
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

«Президент два дня демонстративно нарушала Конституцию, и это не оставило другого выхода, кроме импичмента. Большинство едино в этом вопросе. Теперь нам нужно нотариально заверить, кто представит «Грузинскую мечту» в Конституционном суде. После этого процессуальная комиссия определит подлинность подписей и иск будет подан в суд», — сказал он. Его слова приводит Sputnik Грузия.

1 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента действующего президента из-за её визита в Европу вопреки отказу кабмина.

Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили нарушает Конституцию страны, потому что без согласия властей совершает поездки в Европу.

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